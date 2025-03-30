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İHA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda plakası belirlenemeyen halk otobüsü, 3 farklı marka ve modellerde otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme kaza yaşandı.

KAZADA 12 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken 12 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıları çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.