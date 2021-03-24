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- Gaziantep'teki 2 kişi, 53 kilo esrar ile yakalandı
Gaziantep'teki 2 kişi, 53 kilo esrar ile yakalandı
Polis ekiplerinin kovalamacayla durdurarak arama yaptığı otomobilden 53 kilo esrar çıkarken, araçtaki Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.
- DHA
- 24.03.2021 - 12:57
- Güncelleme : 24.03.2021 - 13:24
Gaziantep İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.
Sürücü yoluna devam ederken, polis ekipleri de peşine düştü.
Kovalamacayla durdurulan otomobilde yapılan aramada 53 kilo esrar ele geçiren ekipler, araçta bulunan Suriye uyruklu M.A. ve M.H.’yi gözaltına aldı.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.