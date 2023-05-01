Gaziantep'teki 5 kişini yaralandığı aidat kavgası kamerada Site sakinlerinin arasında aidat ödememe nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. O anların görüntüsü ortaya çıktı.

İHA

Aidat kavgalarının sonu gelmiyor.

Bu kez olayın adresi Gaziantep.

Dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesindeki bir sitede hareketli dakikalar yaşandı.

5 yaralı

Site sakinleri arasında aidat ödememe nedeniyle tartışma çıkmış ve kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü.

Kavga sırasında taraflar birbirlerine silahla ateş etmiş ve olayda silahlardan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu Mehmet K., Mustafa K., Ahmet K., Recep K. ve İsmail K. yaralanmıştı.

O anlara ait görüntüler

Sitede oturanlar arasında aidat ödememe nedeniyle çıkan silahlı kavgaya ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Biri ağır olmak üzere toplam 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavga sırasında çekilmiş görüntülerde taraflardan birinin diğer tarafa pompalı tüfekle ve tabanca ile ateş etme anları ise saniye saniye yer aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.