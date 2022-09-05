Haberler

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'teki Ayakkabıcılar Sitesi'nde patlama: Baba yaralandı oğlu öldü

Gaziantep'teki Ayakkabıcılar Sitesi'nde patlama: Baba yaralandı oğlu öldü

Ayakkabılara ısıyla şekil veren makinenin patlaması faciaya neden oldu. Olayda iş yeri sahibi yaralanırken, oğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.