Petrol
95.86
3.05%
Euro
18.088
-0.17%
Dolar
18.2238
0.13%
Altın
1.002
-0.04%
Borsa
3358
0.00%
Bitcoin
364.972
0.72%
BTXN Coin
5.10
-4.85%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    Gaziantep'teki Ayakkabıcılar Sitesi'nde patlama: Baba yaralandı oğlu öldü

    Ayakkabılara ısıyla şekil veren makinenin patlaması faciaya neden oldu. Olayda iş yeri sahibi yaralanırken, oğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 05.09.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 17:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'teki Ayakkabıcılar Sitesi'nde patlama: Baba yaralandı oğlu öldü

    Gaziantep'in Sanayi Mahallesi'ndeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde dehşet yaşandı.

    Saat 16.00 sularında yaşanan olayda, ayakkabılara ısıyla şekil verilen kalıp makinesinde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

    Patlamada, iş yeri sahibi Kadir Aslan ile oğlu Enes Aslan yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Dükkan sahinibin oğlu can verdi

    Gelen ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Enes Aslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Enes Arslan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Gaziantep teki Ayakkabıcılar Sitesi nde patlama: Baba yaralandı oğlu öldü #1

    Gaziantep teki Ayakkabıcılar Sitesi nde patlama: Baba yaralandı oğlu öldü #2

    Gaziantep teki Ayakkabıcılar Sitesi nde patlama: Baba yaralandı oğlu öldü #3

    Gaziantep teki Ayakkabıcılar Sitesi nde patlama: Baba yaralandı oğlu öldü #4

    Gaziantep teki Ayakkabıcılar Sitesi nde patlama: Baba yaralandı oğlu öldü #5

    Gaziantep teki Ayakkabıcılar Sitesi nde patlama: Baba yaralandı oğlu öldü #6


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Güneydoğu Anadolu'nun ihracat lideri Gaziantep
    Ekonomi

    Güneydoğu Anadolu'nun ihracat lideri Gaziantep

    Temmuzda 868 yatırım teşvik belgesi verildi
    Ekonomi

    Temmuzda 868 yatırım teşvik belgesi verildi

    Görüş Bildir