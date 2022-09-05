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- Gaziantep'teki Ayakkabıcılar Sitesi'nde patlama: Baba yaralandı oğlu öldü
Gaziantep'teki Ayakkabıcılar Sitesi'nde patlama: Baba yaralandı oğlu öldü
Ayakkabılara ısıyla şekil veren makinenin patlaması faciaya neden oldu. Olayda iş yeri sahibi yaralanırken, oğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- 05.09.2022 - 17:32
- Güncelleme : 05.09.2022 - 17:34
Gaziantep'in Sanayi Mahallesi'ndeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde dehşet yaşandı.
Saat 16.00 sularında yaşanan olayda, ayakkabılara ısıyla şekil verilen kalıp makinesinde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada, iş yeri sahibi Kadir Aslan ile oğlu Enes Aslan yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dükkan sahinibin oğlu can verdi
Gelen ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Enes Aslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Enes Arslan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.