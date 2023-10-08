Gaziantep'teki genç kadın, sevgilisi tarafından katledildi Erkan Dağcı isimli şahıs, evini bastığı Fulya Aslan'ı silahla öldürdü. Aslan'ın evlenip boşandığı ve iki çocuk annesi olduğu öğrenildi.

İHA Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dehşet dolu anlar yaşandı. Erkan Dağcı (33), kız arkadaşı Fulya Aslan'ın (31) evine geldi. Şahıs, eve gelir gelmez kapıyı açan kız arkadaşının annesi Gülçin Gürkan'ı (54) silahla ateş ederek yaraladıktan sonra evde bulunan Fulya Aslan'ı başından vurarak öldürdü. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Talihsiz kadın can verdi Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fulya Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, omzundan yaralanan Gülçin Gürkan'ı ise ilk müdahalenin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İki çocuk annesi olduğu öğrenildi Feci olayda hayatını kaybeden Fulya Aslan'ın daha önceden evlenip boşandığı ve velayeti babalarında olan iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)