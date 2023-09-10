Gazintep'te kayıp kız çocuğu termal kamerayla bulundu Dün kaybolmasının ardından gece boyunca devam eden termal kamera destekli aramaların ardından bulundu. Yaklaşık 13 saat süren çalışmanın sonuç vermesiyle küçük kızın ailesinin endişeli bekleyişi yerini mutlu sona bıraktı.

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İHA

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dün akşam kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğu bir anda gözden kayboldu.

Ailesi ve çevredeki vatandaşların arama çalışmaları sonuç vermeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Termal kamera, dron ve 200 kişilik ekibin çalışması mutlu sonla bitti

İhbar üzerine olay yerine Gaziantep AFAD, jandarma, güvenlik korucuları ve Anda arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Termal kamera ile bulundu

Toplam 200 kişilik uzman ekibin dron ve termal kamera destekli çalışmaları neticesinde 2,5 yaşındaki Meryem Hasan, biber tarlasında sağlıklı bir şekilde bulundu.

Küçük kızı arama çalışmaları ve bulunma anları ise termal kamera ve dron kameralarına yansıdı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Yaklaşık 13 saat sonra bulunan küçük Meryem'in ilk isteği ise su oldu.

Biber tarlasında bulunan küçük çocuk, olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan ve tedbir amaçlı hastanede bekletilen küçük Meryem, gece boyunca endişeli bir şekilde kendisinden haber bekleyen annesi ve babasıyla hastanede buluştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)