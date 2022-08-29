Gaziosmanpaşa’da 3 kişinin katili yakalandı

Eşi, kızı ve kuzenini öldüren zanlı, olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Sarıgöl Mahallesi’ndeki bir evde yaşayan Korkut Gezici (46), geçen cuma gecesi önce eşi Sevtap Akbacı'yı (45) silahla öldürdü, daha sonra ise kızı Muazzez Gezici'yi (21) aynı silahla yaraladı.

3 kişiyi öldürdü

Evden kaçan Gezici, daha sonra yeğeni Sinan Özfidan'ın evine giderek onu da öldürdü.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muazzez Gezici de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, cinayetlerin ardından kayıplara karışan katil zanlısı Korkut Gezici’nin yakalanması çalışma başlattı.

Tutuklandı

Yapılan çalışmalarda Gezici, Gaziosmanpaşa’da olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

DHA’nın haberine göre Gezici, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.