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- Gaziosmanpaşa’da 3 kişinin katili yakalandı
Gaziosmanpaşa’da 3 kişinin katili yakalandı
- 29.08.2022 - 17:00
- Güncelleme : 29.08.2022 - 17:11
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Sarıgöl Mahallesi’ndeki bir evde yaşayan Korkut Gezici (46), geçen cuma gecesi önce eşi Sevtap Akbacı'yı (45) silahla öldürdü, daha sonra ise kızı Muazzez Gezici'yi (21) aynı silahla yaraladı.
3 kişiyi öldürdü
Evden kaçan Gezici, daha sonra yeğeni Sinan Özfidan'ın evine giderek onu da öldürdü.
Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muazzez Gezici de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis, cinayetlerin ardından kayıplara karışan katil zanlısı Korkut Gezici’nin yakalanması çalışma başlattı.
Tutuklandı
Yapılan çalışmalarda Gezici, Gaziosmanpaşa’da olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
DHA’nın haberine göre Gezici, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.