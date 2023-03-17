Gaziosmanpaşa'da beton mikseri kadını ezdi Gaziosmanpaşa’da iki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, beton mikserinin altında kalarak feci şekilde can verirken, çocuklar yara almadan kurtuldu.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Mahallesi Cebeci Caddesi’nde meydana gelen olayda, 29 yaşındaki Güler Esen, 6 ve 8 yaşındaki iki çocuğunu okuldan aldıktan sonra evine dönüyordu.

Cebeci Caddesi'nde çocuklarıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, beton mikserinin altında kaldı. Çocuklar ise tekerleğin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kadın tekerin altında kaldı

Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güler Esen, sağlık ekiplerince çevrede bulunan bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri kamyon şoförünü işlemlerini yapmak üzere emniyete götürdü.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta kazanın ardından olay yerine gelerek bilgi aldı.

"Velimiz olay yerinde vefat etti"

Kazayla ilgili bilgi veren Usta, şunları söyledi:

Okulun dağıldığı saatlerde bir velimiz, çocuklarıyla birlikte evine giderken burada kazaya maruz kalmış. Beton mikseri yoldan geçerken fark edememiş olacak ki çocuklarımızla birlikte velimize çarpması sonucu velimiz olay yerinde vefat ediyor.

"Çocuklar kurtuluyor"

Yaşananları anlatan mahalle sakini Ahmet Çalcı ise şu ifadeleri kullandı: