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    Gaziosmanpaşa'da genç kadını yumruklayan saldırgan tutuklandı

    Eczanedeki genç kadının başına yumruk atan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırgan ifadesinde, "Bana yol verdi. Bu davranışı hoşuma gitmedi" dedi.
    • 29.09.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 10:05
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    Gaziosmanpaşa'da genç kadını yumruklayan saldırgan tutuklandı

    İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan eczanede, 21 Eylül günü dehşet dolu dakikalar yaşandı.

    Yenimahalle'de yaşanan olayda, B.S. isimli kadın, öğle saatlerinde ilaç almak için eczaneye girdi.

    Bu esnada B.S.'nin ardından eczaneye giren şahıs, genç kadının kafasına yumruk attı.

    Kadının hiç tanımağı iddia edilen şüpheli, koşarak eczaneden dışarı çıktı.

    O anlar kamerada

    Saldırı anları eczanenin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansırken, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

    İstanbul’da eczanede genç kadına yumruklu saldırı kamerada VİDEO

    Saldırgan yakalandı

    Yapılan çalışmalarda, şüphelinin Mustafa Ç. olduğu belirlendi. Kimlik ve adresinin belirlenmesinin ardından Mustafa Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

    "Bana yol verdi, hoşuma gitmedi"

    Emniyette ifadesi alınan Mustafa Ç.'nin, "Yolda önümde yürüyordu. Bana yol verdi. Bu davranışı hoşuma gitmedi. Arkasından eczaneye girip, onu ittim" dediği öğrenildi.

    Gaziosmanpaşa da genç kadını yumruklayan saldırgan tutuklandı #1

    Cezaevine gönderildi

    Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gaziosmanpaşa da genç kadını yumruklayan saldırgan tutuklandı #2

    Gaziosmanpaşa da genç kadını yumruklayan saldırgan tutuklandı #3


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