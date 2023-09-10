Gaziosmanpaşa'daki kaçırılma olayında gerçek ortaya çıktı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gaziosmanpaşa'da yaşanan kaçırılma olayının gerçek olmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, bir şahsın nişanlısına sürpriz yapmak istediği için bu olayı gerçekleştirdiği aktarıldı.

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ensonhaber.com

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi General Aldoğan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kız kardeşiyle yürüyen kadının yanına yaklaşan araçtan inen kişi kadını zorla araca bindirmişti.

Araçtakiler daha sonra hızla olay yerinden uzaklaşırken söz konusu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Görüntüler infial oluşturdu

Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük infiale yol açtı.

Yaşanan anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri çalışma başlatmış ve söz konusu olayla ilgili emniyete herhangi bir müracaatın bulunmadığı öğrenilmişti.

Gerçek ise bambaşka çıktı

Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı'na Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı.

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Nişanlısına sürpriz yapmak istedi

Yapılan açıklamada, bir şahsın nişanlısına sürpriz yapmak istediği, görüntülerin yanlış anlaşılmaya neden olduğunun tespit edildiği bildirildi.

"Görüntülerin yanlış anlaşılmaya neden olduğu tespit edilmiştir"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: