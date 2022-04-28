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    Gaziosmanpaşa’da mahalle sakininin süpürge fırlattığı hırsızlar kaçtı

    Sabaha karşı otomobille gelen maskeli 3 hırsız, demir kesme makasıyla kilidini patlattıkları bakkal dükkanını soymaya çalıştı. Olayı fark ederek bir kişi hırsızlara süpürge fırlattı.
    • 28.04.2022 - 10:37
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    Gaziosmanpaşa’da mahalle sakininin süpürge fırlattığı hırsızlar kaçtı

    İstanbul’da maskeli 3 hırsız, geçtiğimiz pazar günü saat 05.30 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez Mahallesi’ndeki bir bakkal dükkanına geldi.

    Hırsızlar vakit kaybetmeden dükkanın kepengini açmaya başladı.

    Saniyeler içerisinde kepengi açan hırsızlar ardından içeriye girmeye çalıştı.

    Süpürge fırlattı

    Hırsızlardan biri elinde sopayla sokakta nöbet tutarken, o esnada yan binadaki bir mahalle sakini, balkona çıkarak hırsızlara bağırmaya başladı.

    Neye uğradığını şaşıran hırsızlar, soyguna devam etmek istedi ancak vatandaş bu kez de balkondan süpürge fırlattı.

    Kaçtılar

    Kepengi açık bırakarak apar topar geldikleri otomobile binen hırsızlar, hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

    Yaşanan hareketli anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Gaziosmanpaşa’da mahalle sakininin süpürge fırlattığı hırsızlar kaçtı #1

    Dükkan sahibi şikayetçi olmadı

    Hırsızlık girişimi ile ilgili konuşan bir vatandaş, “Akşam saatlerinde hırsızlar geliyor, kepengi patlatıyor ve kapıyı açıyor. Bakıyorlar ki iş kalabalık, o esnada yukarıdan bir vatandaş görüyor ve hırsızlara süpürge atıyor. Ondan sonra da kaçıyor da kaçıyorlar. Polisler gelip, olay yerini incelemeye almış.” dedi.

    İHA’nın haberine göre olayla ilgili dükkan sahibinin şikayette bulunmadığı öğrenildi.

    Gaziosmanpaşa’da mahalle sakininin süpürge fırlattığı hırsızlar kaçtı #2

    Gaziosmanpaşa’da mahalle sakininin süpürge fırlattığı hırsızlar kaçtı #3

    Gaziosmanpaşa’da mahalle sakininin süpürge fırlattığı hırsızlar kaçtı #4

    Gaziosmanpaşa’da mahalle sakininin süpürge fırlattığı hırsızlar kaçtı #5

    Gaziosmanpaşa’da mahalle sakininin süpürge fırlattığı hırsızlar kaçtı #6

    Gaziosmanpaşa’da mahalle sakininin süpürge fırlattığı hırsızlar kaçtı #7


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