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    Gaziosmanpaşa’da sanal kumar oynanan adrese baskın düzenlendi

    Polis ekipleri, yaptıkları operasyonda kumar oynayan 30 kişi tespit etti. Kumar oynatan ve oynayanlara para cezası uygulandı.
    • 11.09.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 13:34
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    Gaziosmanpaşa’da sanal kumar oynanan adrese baskın düzenlendi

    İstanbul Gaziosmanpaşa’da kumar oynandığı tespit edilen adrese baskın gerçekleştirildi.

    "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve kumar oynamak" suçuyla ilgi çalışmalar yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine baskın düzenledi.

    Ekipler, iş yerinde bulunan 30 kişinin, bilgisayar masasında oturarak sanal ortamda kumar oynadığını tespit etti.

    Kumar oynatan ve oynayana ceza

    Yapılan incelemelerin ardından iş yeri sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

    Kumar oynayan 30 kişiye ise bin 819 TL’den toplamda 54 bin 570 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yeri ise zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

    Gaziosmanpaşa’da sanal kumar oynanan adrese baskın düzenlendi ViDEO

    Asansörü uzaktan bilgisayar ile kontrol ettiler

    Bu arada adreste inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda bilgisayar ve 5 adet çarkıfelek diye tabir edilen kumar makinesi ele geçirdi.

    İş hanı içerisinde bulunan asansörün iş yerindeki uzaktan bilgisayar ile kontrol edildiği ortaya çıktı.

    Ayrıca iş hanına giriş çıkışların da güvenlik kamerası ile izlendiğini belirlendi.

    Gaziosmanpaşa’da sanal kumar oynanan adrese baskın düzenlendi #1

    Gaziosmanpaşa’da sanal kumar oynanan adrese baskın düzenlendi #2

    Gaziosmanpaşa’da sanal kumar oynanan adrese baskın düzenlendi #3


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