Tartıştığı ağabeyini silahla ateş ederek yaralayan kardeş gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde iki kardeş Hasan Kuşçu ile İbrahim Kuşçu, bilinmeyen nedenle aralarında tartıştı.

Tartışma sırasında İbrahim Kuşçu, silahla iki el ateş ettiği ağabeyi Hasan Kuşçu'yu sağ karın boşluğu ve kalçasından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri, yaralı Hasan Kuşçu'yu ambulansla Başakşehir Çam Sakura Hastanesi’ne kaldırdı.

Gaziosmanpaşa Asayiş Büro ekipleri, olayın ardından kaçan İbrahim Kuşçu'yu yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziosmanpaşa'da tartıştığı ağabeyini vurdu ViDEO

KARDEŞİN AĞABEYE SİLAHLI SALDIRISI KAMERADA

Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ayaktaki kişinin elindeki tabancayla oturan kişiye ateş ettiği ve tekmelerle saldırdığı görülüyor.

Eli silahlı kişinin daha sonra binanın üst katlarına doğru bakarak bir şeyler anlattığı kameraya yansıyor.