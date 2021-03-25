Gaziosmanpaşa'da kamyonet ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olayda, önünde ilerleyen motosikleti sollamak için şerit değiştiren kamyonete arkadan gelen otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Bu sırada arkadan gelen başka bir otomobil de kaza yapan araca çarptı.

YARALANAN OLMADI

Toplamda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı.

Gaziosmanpaşa'da zincirleme trafik kazası kamerada VİDEO