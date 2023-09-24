Gaziosmanpaşa'daki AVM'de yan baktın kavgası: Dayaktan bilinci kapandı

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’ndeki bir AVM’de dehşet dolu anlar yaşandı.
İçeride yürüyen Murat Ö. ile Barış K. arasında yan bakma yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ile Barış K., Murat Ö.‘ye saldırdı. Tekme ve yumruklarla feci şekilde dövülen Murat Ö. yere yığılırken, Barış K. kaçtı.
Olayın ardından yerde hareketsiz kalan Murat Ö. için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı
İlk müdahalesi yapılan Murat Ö., bilinci kapalı şekilde hayati tehlikesi olarak ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu.
Saldırgan serbest bırakıldı
Devam eden çalışmalarda kimliği tespit edilen Barış K. polis tarafından yakalandı.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen Barış K., “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şahıs, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)