Gazze'ye ikinci yardım konvoyu giriş yaptı İsrail ablukası altındaki Gazze için ikinci yardım konvoyunun Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığı bildirildi.

AA & Ensonhaber

Hamas'a karşılık veren İsrail, hedef gözetmeksizin Gazze'de orantısız güç kullanmayı sürdürüyor.

Toplam 20 tırdan oluşan ilk yardım konvoyu 21 Ekim'de Gazze'ye girmişti.

İkinci yardım konvoyu giriş yaptı

Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü Vail Ebu Muhsin, yaptığı açıklamada Mısır'ın gıda, ilaç ve su taşıyan 14 tırın Gazze'ye girişi için Refah Sınır Kapısı'nı açtığını ifade etti.

Ebu Muhsin, tırların Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) teslim edileceğini ve sonrasında Filistinlilere dağıtılacağını kaydetti.

"Küçük bir umut ışığı"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gazze'ye giren 14 tır ilgili 'insani yardıma çok ihtiyaç duyan milyonlarca insan için küçük bir umut ışığı daha' değerlendirmesinde bulundu.