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- Gebze'de 5 kişinin ölümüne neden olan kaza kamerada
Gebze'de 5 kişinin ölümüne neden olan kaza kamerada
- DHA
- 16.11.2021 - 22:41
- Güncelleme : 16.11.2021 - 22:56
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi’nde 9 Kasım günü Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Özdemir yönetimindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, yolda yürüyen Birsen Giriş’e çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkıp köprüden dereye uçtu.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Birsen Giriş kaza yerinde, öğrenciler Mert Efe Akıllı, Esma Nur Avcı, Rabia Üst ve Ege Yılmaz kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi.
Gebze'de 5 kişinin ölümüne neden olan kaza anı VİDEO
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde rampada hızla ilerleyen midibüsün, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptığı görülüyor. Kadın yola savrularak metrelerce savrulurken, kontrolden çıkan midibüsün sol şeritte ilerleyerek köprüden uçtuğu görüntüde yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.