Euro
11.6693
2.04%
Dolar
10.3036
2.44%
Altın
613
1.71%
Borsa
1.686
-0.99%
Bitcoin
623.326
-3.82%
BTXN Coin
21.75
1.92%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Gebze'de 5 kişinin ölümüne neden olan kaza kamerada

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisinin kazasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
    • DHA
    • 16.11.2021 - 22:41
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 22:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gebze'de 5 kişinin ölümüne neden olan kaza kamerada

    Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi’nde 9 Kasım günü Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Özdemir yönetimindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, yolda yürüyen Birsen Giriş’e çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkıp köprüden dereye uçtu.

    5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Birsen Giriş kaza yerinde, öğrenciler Mert Efe Akıllı, Esma Nur Avcı, Rabia Üst ve Ege Yılmaz kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi.

    Gebze'de 5 kişinin ölümüne neden olan kaza anı VİDEO

    KAZA ANI KAMERADA

    Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde rampada hızla ilerleyen midibüsün, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptığı görülüyor. Kadın yola savrularak metrelerce savrulurken, kontrolden çıkan midibüsün sol şeritte ilerleyerek köprüden uçtuğu görüntüde yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Gebze de 5 kişinin ölümüne neden olan kaza kamerada #1

    Gebze de 5 kişinin ölümüne neden olan kaza kamerada #2

    Gebze de 5 kişinin ölümüne neden olan kaza kamerada #3

    Gebze de 5 kişinin ölümüne neden olan kaza kamerada #4

    Gebze de 5 kişinin ölümüne neden olan kaza kamerada #5

    Gebze de 5 kişinin ölümüne neden olan kaza kamerada #6

    Gebze de 5 kişinin ölümüne neden olan kaza kamerada #7

    Gebze de 5 kişinin ölümüne neden olan kaza kamerada #8

    Gebze de 5 kişinin ölümüne neden olan kaza kamerada #9

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir