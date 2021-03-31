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- Gebze’de palet fabrikasındaki yangın söndürüldü
Gebze’de palet fabrikasındaki yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki palet fabrikasının depolama alanında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
- DHA
- 31.03.2021 - 08:42
- Güncelleme : 31.03.2021 - 09:27
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi’nde bulunan palet fabrikasının depolama alanında yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yükselen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
PALETLER KÜLE DÖNDÜ
Yangında, fabrikanın bahçesinde depolanan paletler küle döndü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kocaeli'de palet fabrikasında korkutan yangın VİDEO