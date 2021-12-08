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- Gebze'de yolun karşısına geçmek isteyen 3 liseli bıçaklandı
Gebze'de yolun karşısına geçmek isteyen 3 liseli bıçaklandı
- İHA
- 08.12.2021 - 16:18
- Güncelleme : 08.12.2021 - 17:22
Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Muallimköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önüne otomobille gelen 4 kişi, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen öğrencilerle tartışmaya başladı.
ÖĞRENCİLER BIÇAKLANDI
Giderek alevlenen tartışmada şahıslardan biri, yanındaki bıçağı çıkarıp Efe U.(17), Osman Ç.(17) ve Ümit K. (17) isimlerindeki öğrencileri yaraladı.
SALDIRGANLAR KAÇTI
Olay sonrasında diğer öğrencilerin araya girip kavgayı ayırmasının ardından şahıslar, geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçtı.
Bölgedekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Gebze'de yolun karşısına geçmek isteyen 3 liseli bıçaklandı VİDEO
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Daha sonra ambulansa alınan öğrenciler, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedaviye alınan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kaçan şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı.