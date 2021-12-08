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    Gebze'de yolun karşısına geçmek isteyen 3 liseli bıçaklandı

    Gebze Muallimköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önüne otomobille gelen 4 kişi, yolun karşısında geçmek isteyen 3 öğrenciyi tartışma sonrası bıçakla yaraladı.
    • İHA
    • 08.12.2021 - 16:18
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 17:22
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    Gebze'de yolun karşısına geçmek isteyen 3 liseli bıçaklandı

    Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Muallimköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önüne otomobille gelen 4 kişi, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen öğrencilerle tartışmaya başladı.

    ÖĞRENCİLER BIÇAKLANDI

    Giderek alevlenen tartışmada şahıslardan biri, yanındaki bıçağı çıkarıp Efe U.(17), Osman Ç.(17) ve Ümit K. (17) isimlerindeki öğrencileri yaraladı.

    Gebze de yolun karşısına geçmek isteyen 3 liseli bıçaklandı #1

    SALDIRGANLAR KAÇTI

    Olay sonrasında diğer öğrencilerin araya girip kavgayı ayırmasının ardından şahıslar, geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

    Bölgedekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

    Gebze'de yolun karşısına geçmek isteyen 3 liseli bıçaklandı VİDEO

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Daha sonra ambulansa alınan öğrenciler, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Hastanede tedaviye alınan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kaçan şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı.

    Gebze de yolun karşısına geçmek isteyen 3 liseli bıçaklandı #2

    Gebze de yolun karşısına geçmek isteyen 3 liseli bıçaklandı #3

    Gebze de yolun karşısına geçmek isteyen 3 liseli bıçaklandı #4

    Gebze de yolun karşısına geçmek isteyen 3 liseli bıçaklandı #5

    Gebze de yolun karşısına geçmek isteyen 3 liseli bıçaklandı #6

    Gebze de yolun karşısına geçmek isteyen 3 liseli bıçaklandı #7

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