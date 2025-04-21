Gecelik faiz yüzde 49'a yakın oluşuyor

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen haftaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında aldığı kararlar kapsamında yeni gecelik borç verme faiz oranını yüzde 49'a çıkarttı.

Geçen toplantıda Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltilmesine karar verdi. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti.

GECELİK FAİZ

Politika faizini geçen hafta yüzde 46'ya çıkararak daha önceki sıkılaşmayı kalıcı hale getiren TCMB, gecelik faizi bugün de ilk kez cuma günü yükseldiği yüzde 48,99'da oluşturdu.

50 MİLYAR TL FONLAMA

Cuma günü haftalık repo ihaleleriyle 100 milyar TL fonlama ile başlayan TCMB, bugün de haftalık vadede 50 milyar TL fonlama sağladı.

Likidite ihtiyacının bir kısmının repo ihalelerinden sağlandı ve gecelik faiz koridorun üst bandına doğru yükseldi.

İşlemcilere göre TCMB'nin bu fonlama tercihi, bankanın bir süre gecelik faizleri yüzde 49'da tutmak isteyeceğinin göstergesi.

700 BAZ PUANLIK SIKILAŞTIRMA

TCMB'nin bugüne kadar attığı adımlar 700 baz puanlık bir sıkılaştırma yapıldığı anlamına geliyor.

TCMB böylece, 700 baz puanlık sıkılaştırmanın yanı sıra net döviz pozisyonunda 50 milyar dolar düşüşe neden olan döviz satışı ve 120 milyar TL'yi aşan tahvil geri alımı da yaptı.