Gençlik ve Spor Bakanlığı açıkladı! KYK yurt ek kontenjan başvuruları başladı... Gençlik ve Spor Bakanlığı, yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan, özel yetenek öğrencileri için yurt başvurularının başladığını bildirdi.

İHA Üniversite adayları için beklenen son açıklama da geldi... Yüksek lisans, doktora, ek kontenjan, özel yetenek öğrenciler belirlendi. Üniversitede eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler, geçtiğimiz günlerde Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda barınmak adına başvurularını gerçekleştirmişti. Milyonlarca öğrenci Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarında barınırken bakanlıktan yeni bir açıklama yapıldı. KYK yurt başvuruları başladı Gençlik ve Spor Bakanlığı, yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan, özel yetenek öğrencileri için yurt başvurularının başladığını açıkladı. Başvuruların 5 Ekim tarihine kadar alınacağı belirtildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)