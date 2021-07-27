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    Gezi Parkı’nda zabıta ile seyyar satıcılar arasında taşlı, sopalı kavga

    Zabıta ekipleri, seyyar satıcıların tezgahlarını kaldırmak isteyince başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Seyyar satıcılar, zabıta ekiplerine taş, sopa ve bıçakla saldırdı.
    • İHA
    • 27.07.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 09:34
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    Gezi Parkı’nda zabıta ile seyyar satıcılar arasında taşlı, sopalı kavga

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı’nda bulunan Gezi Parkı’nda, seyyar satıcılar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı.

    İBB zabıta ekiplerinin seyyar satıcıların tezgahlarını kaldırmak istemesi ile başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Seyyar satıcılar, görevli zabıta ekiplerine mukavemet gösterdi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Tezgahlarını kaldırmamak için direnen seyyar satıcılar, zabıta ekiplerine taş, sopa ve bıçak ile saldırdı.

    Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Gezi Parkı’nda zabıta ile seyyar satıcılar arasında taşlı, sopalı kavga #1

    ZABITA MEMURU YARALANDI

    Yaşanan arbedede bir zabıta memury kolundan hafif bir şekilde yaralanırken, başka bir memurun kıyafeti yırtıldı.

    Polis ekipleri, seyyar satıcıların üzerinde 2 adet bıçak ele geçirdi.

    Gezi Parkı’nda zabıta ile seyyar satıcılar arasında taşlı, sopalı kavga #2

    KAMERAYA YANSIDI

    3 seyyar satıcı gözaltına alındı.

    Yaşanan kavga anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Gezi Parkı’nda zabıta ile seyyar satıcılar arasında taşlı, sopalı kavga #3

    Gezi Parkı’nda zabıta ile seyyar satıcılar arasında taşlı, sopalı kavga #4

    Gezi Parkı’nda zabıta ile seyyar satıcılar arasında taşlı, sopalı kavga #5

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