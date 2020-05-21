Gaziantep'te terastan düşen hırsız hayatını kaybetti

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Girdiği evin terasından kaçmak isteyen hırsız, beline bağladığı ipin kopması ile aşağıya düştü.

Gaziantep'in Güneş Mahallesi'nde, hırsızlık için girdiği 3 katlı bir evin terasından beline bağladığı iple aşağıya inmeye çalışan Mehmet A., ipin kopması üzerine beton zemine düşerek yaralandı.

Gürültüyü duyanların ihbarı üzerine ise olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla hastaneye götürülen Mehmet A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet A.'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.