Giresun’da 8 bungalov ev ve restoran kundaklandı

İHA

Dün gece tam anlamıyla facianın eşiğinden dönüldü…

Giresun’un Keşap ilçesindeki T1 Nildays Plajı’nda 8 adet bungalov ev ve restoran kundaklandı.

Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İş yerleri tamamen kullanılmaz hale gelirken; neyse ki can kaybı ve yaralanan olmadı.

Nilgün Aydın, iş yerinin 2 yıl önce ayrıldığı eski eşi tarafından kundaklandığını öne sürdü.

Can güvenliğinin kalmadığını dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

İş yerimi kundaklayanın eski eşim olduğu öğrenildi. Ben çocuklarımla birlikte kimseye ihtiyaç duymadan ayakta kalma mücadelesi verirken, çocuklarımın babası bizim ekmek teknemizi kundaklıyor. Artık can güvenliğimiz de kalmadı. Çocuğum hasta olduğu için dün gece burada kalmamıştık. Burası kundaklandığında içerde de olabilirdik. Tek tesellimiz can kaybı olmaması olsa da çok büyük zararımız var. Bütün yetkililerden yardım ve destek bekliyorum.