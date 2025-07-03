Giresun'da aracı torpidoya ayaklarını uzatarak kullanan sürücü yakalandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir sürücü, aracını torpidoya ayaklarını uzatarak kullandı.

Sürücünün, bu şekilde hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

"ŞAHIS HAKKINDA GEREKLİ TAHKİKAT YÜRÜTÜLMÜŞTÜR"

O anların görüntüsü, sosyal medyada büyük tepki çekerken, Giresun Valiliği harekete geçti.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, şu sözler kullanıldı: