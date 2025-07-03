Giresun'da aracı torpidoya ayaklarını uzatarak kullanan sürücü yakalandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir sürücü, aracını torpidoya ayaklarını uzatarak kullandı.
Sürücünün, bu şekilde hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
"ŞAHIS HAKKINDA GEREKLİ TAHKİKAT YÜRÜTÜLMÜŞTÜR"
O anların görüntüsü, sosyal medyada büyük tepki çekerken, Giresun Valiliği harekete geçti.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, şu sözler kullanıldı:
Aydındere Beldesi Aydınlar Mahallesi'nde ikamet eden O.D. isimli şahsın, trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kullandığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.
Söz konusu paylaşım, Kovanlık Jandarma Karakol Komutanlığınca ihbar kabul edilmiş ve Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla derhal adli işlem başlatılmıştır. Şahıs hakkında gerekli adli tahkikat yürütülmüş ve cezai işlem uygulanmıştır.