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    Giresun'da başı ve bacağı kesilmiş iki yavru kedi bulundu

    Şebinkarahisar ilçesinde başı ve bacakları kesilmiş halde bulunan 2 kedinin fotoğrafları, sosyal medyada paylaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, vatandaşlar suçluların bulunmasını istedi.
    • DHA
    • 04.09.2021 - 15:33
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 15:34
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    Giresun'da başı ve bacağı kesilmiş iki yavru kedi bulundu

    Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Bülbül Mahallesi'nde yaşayan ve ortaokul öğrencisi olduğu öğrenilen A.Y., ölü 2 yavru kedi buldu.

    Kedilerden birinin bacaklarının kesildiği diğerinin ise başının kesik olduğu belirlendi.

    HAYVANSEVERLER DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

    A.Y., hayvanların fotoğraflarını çekip, sosyal medyada paylaştı. Hayvanseverler durumu polise haber verdi.

    Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, hayvanseverler kedilere işkence eden kişilerin bulunmasını istedi.

    Giresun da başı ve bacağı kesilmiş iki yavru kedi bulundu #1

    Giresun da başı ve bacağı kesilmiş iki yavru kedi bulundu #2

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