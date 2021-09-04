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- Giresun'da başı ve bacağı kesilmiş iki yavru kedi bulundu
Giresun'da başı ve bacağı kesilmiş iki yavru kedi bulundu
Şebinkarahisar ilçesinde başı ve bacakları kesilmiş halde bulunan 2 kedinin fotoğrafları, sosyal medyada paylaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, vatandaşlar suçluların bulunmasını istedi.
- DHA
- 04.09.2021 - 15:33
- Güncelleme : 04.09.2021 - 15:34
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Bülbül Mahallesi'nde yaşayan ve ortaokul öğrencisi olduğu öğrenilen A.Y., ölü 2 yavru kedi buldu.
Kedilerden birinin bacaklarının kesildiği diğerinin ise başının kesik olduğu belirlendi.
HAYVANSEVERLER DURUMU POLİSE BİLDİRDİ
A.Y., hayvanların fotoğraflarını çekip, sosyal medyada paylaştı. Hayvanseverler durumu polise haber verdi.
Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, hayvanseverler kedilere işkence eden kişilerin bulunmasını istedi.