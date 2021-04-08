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    Giresun’da Bulancak - Kovanlık yolunda heyelan

    Heyelan nedeni ile kopan toprak ve kaya parçaları yolu ulaşıma kapadı. Ekipler bölgede çalışmalara başladı.
    • AA
    • 08.04.2021 - 12:49
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 12:55
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    Giresun’da Bulancak - Kovanlık yolunda heyelan

    Giresun'un Bulancak ilçesinde, Kovanlık beldesi ile ulaşımın sağlandığı Bulancak-Kovanlık karayolunun 26'ncı kilometresinde, sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

    Heyelanla birlikte yerlerinden kopan toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Yol, her iki yönden ulaşıma kapandı.

    Olay sonucu ölen veya yaralanan olmadı.

    İl Özel İdaresi ve Kovanlık Belediyesi ekipleri yolu açabilmek için çalışmalara başladı.

    Çalışmalar bitene kadar beldeye ulaşım için Alibeyköy yolunun kullanıldığı belirtildi.

    Giresun’da Bulancak - Kovanlık yolunda heyelan #1

    Giresun’da Bulancak - Kovanlık yolunda heyelan #2

    Giresun’da Bulancak - Kovanlık yolunda heyelan #3

    Giresun’da Bulancak - Kovanlık yolunda heyelan #4

    Giresun’da Bulancak - Kovanlık yolunda heyelan #5

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