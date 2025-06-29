Giresun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Çağlayan köyünde İsmet Sarıtaş idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, römorktan ayrılıp takla atarak tarlaya devrildi.

Traktörün altında kalan Sarıtaş, yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İsmet Sarıtaş, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Burada tedaviye alınan Sarıtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsmet Sarıtaş’ın cenazesi, bugün Çağlayan köyünde toprağa verilecek.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.