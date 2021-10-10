Giresun'da düğündeki maganda kurşunu can aldı

Mahalle düğününde silahla ateş açan A.G. kendisini yaralarken, Altun Hülya Şimşek'in de ölümüne sebep oldu.

Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Boştepe mevkisindeki mahalle düğünü, cinayetle bitti.

Düğüne katılanlardan A.G., eğlenme uğruna tabancayla ateş açtı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Silahtan çıkan kurşunlar A.G. ile Altun Hülya Şimşek'e isabet etti. A.G. ile Şimşek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karın bölgesine kurşun isabet eden ve durumu ağır olan Şimşek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Silahı ateşleyerek kendisini yaralayan A.G.'nin de polis gözetiminde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

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"SİLAH ATILMALAR SON BULSUN, VURANA DA VURULANA DA YAZIK"

Bugün ise Altun Şimşek için Bulancak Sarayburnu Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Şimşek’in yakınları ve komşuları katıldı. Şimşek, Bulancak’ta eski mezarlıkta toprağa verildi.

Düğünlerde 50 yılı aşkın zamandır kahyalık yaptığını anlatan Abdullah Torunoğlu, “Ben 70 yaşındayım, yarım asrı aşan zamandır düğünlerde kahyalık yaparım. Maalesef bu tür olaylar çok sık yaşanıyor. Artık bu düğünlerde, eğlencelerde silah atılmasına bir son verilmelidir. Atılacak mermi parası düğünde takı olarak verilmeli, asker eğlencelerinde askere cep harçlığı verilmeli. Atılan hesapsız mermilerin böyle acı sonuçları oluyor. Şimdi vurana da, vurulana da yazık değil mi?” dedi.