Giresun'da Eğribel Tüneli girişinde çığ meydana geldi

İHA

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi Tamdere köyü mevkiinde bulunan Eğribel Tüneli girişine çığ düştü.

Çığ nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

YOL KISA SÜREDE TRAFİĞE AÇILDI

Şans eseri olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yol kısa sürede temizlenerek yeniden trafiğe açıldı.

ANBEAN KAYDA ALINDI

Çığın ardından yolda mahsur kalan bazı sürücülerin ise kendi imkanlarıyla yolu açmaya çalıştıkları anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.