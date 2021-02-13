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    Giresun'da, İkranur’un ölümüne ilişkin 7 akraba gözaltına alındı

    Kaybolduktan 3 gün sonra evlerinin yakınında cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ölümü ile ilgili yapılan soruşturma kapsamında, akrabaların ifadeleri alınmaya devam ediyor.
    • İHA
    • 13.02.2021 - 12:32
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    Giresun'da, İkranur’un ölümüne ilişkin 7 akraba gözaltına alındı

    Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünün Kıran Mahallesi'nde, 27 Haziran 2020 akşamı bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra evlerine 7 km uzaklıktaki derede cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümü ile ilgili, savcılık talimatıyla dün sabah saatlerinde İkranur’un dedesi N.T., halaları S.T. ,A.T., S.T., amcaları S.T., A.T, ve kuzeni A.T olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

    GÖZALTI SÜRELERİ UZATILDI

    Şüpheli olarak Bulancak Jandarma Karakolunda işlemleri süren 7 kişinin gözaltı sürelerinin ise pazartesi gününe kadar uzatıldığı öğrenildi.

    Giresun da, İkranur’un ölümüne ilişkin 7 akraba gözaltına alındı #1

    DNA ÖRNEKLERİ ALINDI

    Bulunan cansız bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur’un iç organlarından alınan parçalar çoklu organ incelemesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na buradan da İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Köyde aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişiden de DNA örneği alındı.

    ÖZEL EKİP KURULDU

    İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla İkranur Tirsi’nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalarına 7,5 aydır devam ederken, dedesi, amcaları,halaları ve kuzeni olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.

    Giresun da, İkranur’un ölümüne ilişkin 7 akraba gözaltına alındı #2

    AKRABALARDAN ŞÜPHELENİLİYOR

    Ekiplerin minik kızın ölümü ile yeni bulgulara ulaştığı ve bu doğrultuda bütün şüphelerin akrabalarının üzerine çevrildiği öğrenildi.

    Giresun da, İkranur’un ölümüne ilişkin 7 akraba gözaltına alındı #3

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