Giresun'da, İkranur’un ölümüne ilişkin 7 akraba gözaltına alındı

Kaybolduktan 3 gün sonra evlerinin yakınında cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ölümü ile ilgili yapılan soruşturma kapsamında, akrabaların ifadeleri alınmaya devam ediyor.

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünün Kıran Mahallesi'nde, 27 Haziran 2020 akşamı bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra evlerine 7 km uzaklıktaki derede cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümü ile ilgili, savcılık talimatıyla dün sabah saatlerinde İkranur’un dedesi N.T., halaları S.T. ,A.T., S.T., amcaları S.T., A.T, ve kuzeni A.T olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTI SÜRELERİ UZATILDI

Şüpheli olarak Bulancak Jandarma Karakolunda işlemleri süren 7 kişinin gözaltı sürelerinin ise pazartesi gününe kadar uzatıldığı öğrenildi.

DNA ÖRNEKLERİ ALINDI

Bulunan cansız bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur’un iç organlarından alınan parçalar çoklu organ incelemesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na buradan da İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Köyde aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişiden de DNA örneği alındı.

ÖZEL EKİP KURULDU

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla İkranur Tirsi’nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalarına 7,5 aydır devam ederken, dedesi, amcaları,halaları ve kuzeni olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.

AKRABALARDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Ekiplerin minik kızın ölümü ile yeni bulgulara ulaştığı ve bu doğrultuda bütün şüphelerin akrabalarının üzerine çevrildiği öğrenildi.