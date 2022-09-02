Giresun'da inşaattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Giresun’un Çamoluk ilçesinde inşaattan düşen 62 yaşındaki Mustafa Celepci hayatını kaybetti.

Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Kurukol mahallesinde Musa Uzun’a ait inşaatın üçüncü katına beton dökmek için çıkan Gümüşhane Şiran nüfusuna kayıtlı 62 yaşındaki Mustafa Celepci biranda tansiyonun düşmesi nedeniyle dengesini kaybedip inşaattan aşağıya düştü.

Olay yerine gelen ambulansla Çamoluk Devlet hastanesine götürülerek yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun’a sevk edilen Mustafa Celepci Giresun’dan da Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Mustafa Celepci Trabzon’da yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay ile ilgili inceleme başlatılırken, Mustafa Celepci’nin cenazesi bugün Şiran ilçesine bağlı Selimiye köyünde toprağa verildi.

