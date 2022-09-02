Petrol
94.11
1.89%
Euro
18.2613
0.86%
Dolar
18.2175
0.12%
Altın
1.005
1.24%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
373.139
2.44%
BTXN Coin
4.56
-3.59%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C

    Giresun'da inşaattan düşen şahıs hayatını kaybetti

    Giresun’un Çamoluk ilçesinde inşaattan düşen 62 yaşındaki Mustafa Celepci hayatını kaybetti.
    • 02.09.2022 - 18:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Giresun'da inşaattan düşen şahıs hayatını kaybetti

    Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Kurukol mahallesinde Musa Uzun’a ait inşaatın üçüncü katına beton dökmek için çıkan Gümüşhane Şiran nüfusuna kayıtlı 62 yaşındaki Mustafa Celepci biranda tansiyonun düşmesi nedeniyle dengesini kaybedip inşaattan aşağıya düştü.

    Olay yerine gelen ambulansla Çamoluk Devlet hastanesine götürülerek yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun’a sevk edilen Mustafa Celepci Giresun’dan da Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi.

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Mustafa Celepci Trabzon’da yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Olay ile ilgili inceleme başlatılırken, Mustafa Celepci’nin cenazesi bugün Şiran ilçesine bağlı Selimiye köyünde toprağa verildi.
    Giresun da inşaattan düşen şahıs hayatını kaybetti #1


    İlginizi Çekebilir

    1 Eylül 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram altın ne kadar oldu?
    Gündem

    1 Eylül 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard'da
    Transfer dosyası

    Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard'da

    Görüş Bildir