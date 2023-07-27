İHA
Kağıt toplayıcılarla esnaf arasında kavga çıktı, ortalık yangın yerine döndü…
Giresun Sanayi Sitesi'nde akşam saatlerinde bir kağıt toplayıcısı, yol verme meselesinden dolayı esnafla tartıştı…
Motosiklet ateşe verildi
Bir süre sonra bölgeden ayrılan kağıt toplayıcısı, arkadaşlarıyla geri döndü.
Grup, o esnafa saldırdı.
Olay büyüdü, kavgaya sanayi sitesinin başka esnafları da dahil oldu.
Çıkan arbedede motosikletli kağıt toplama aracı ateşe verildi.
İtfaiye söndürdü, kalabalık grup kaçtı
Kağıt toplayıcısı grup başka bir araçla olay yerinden kaçarken, itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.