Giresun'da kaybolan genç kız ölü bulundu

İHA
Giresun'un Eynesil ilçesinde dün öğleden sonra en son Eynesil Kalesi mevkiinde görülen 16 yaşındaki D.A'dan haber alınamaması üzerine yakınları tarafından güvenlik güçlerine haber verildi.
Kaledeki deniz feneri yanına bıraktığı cep telefonundaki fotoğrafın üzerinde "Bazen seni yıkan şeyler..." yazılı not bulundu.
İhbar üzerine Sahil Güvenlik denizde, Emniyet ekipleri ise çevrede arama çalışması başlattı.
Cansız bedeni bulundu
Yapılan çalışmalar sonucunda D.A'nın, sahilde kayalıkların arasında cansız bedenine ulaşıldı.
Genç kızın denize atlayarak intihar ettiği iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.