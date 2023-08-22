Giresun'da kırmızı ışık kuralına uymadı: 2 kişi yaşamını yitirdi Giresun'un Göreli ilçesinde kırmızı ışık kuralına uymayan bir tır sürücüsü önüne kattığı araçtakilerin hayatına mal oldu. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

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İHA

Trafik kurallarına uymayan vatandaşlar toplum sağlığını tehlikeye atmaya devam ediyor.

Özellikle bunların başında trafik ışıklarına uymama ve yaya kuralı geçitlerini önemsememe geliyor.

Bu durumun son örneği Giresun'un Görele ilçesinde yaşandı.

Kırmızı ışık ihlali yaptı

Görele ilçesi hastane kavşağında Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan N.U. yönetimindeki 51 ACN 662 plakalı tır, ilçenin hastane altı kavşağında kırmızı ışık ihlali yaptı.

Soldan çarptığı aracı sürükledi

Kırmızı ışık ihlali yapan tır, ilçe merkezinden sahil istikametine yeşil ışıkta geçmek isteyen sürücü Kemal Kılıç yönetimindeki 28 RD 428 plakalı araca sol yandan çarptı.

2 kişi hayatını kaybetti

Kazada araç sürücüsü Kemal Kılıç ve aynı araçta bulunan damadı İstanbul-Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Halil Çırtlık hayatını kaybetti.

Tırdaki yazı dikkat çekti

Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan kazaya neden olan tırın şoför kısmındaki kapıda yazan "Canım öyle istedi" yazısı ise dikkat çekti.