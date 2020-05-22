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    Giresun'da, otomobil tırın dorsesine çarptı

    Bir otomobilin tırın dorsesi ve bir evin giriş kapısına çarpmasının ardından 1 kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kameralarınca görüntülendi.
    • AA
    • 22.05.2020 - 09:01
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    Giresun'da, otomobil tırın dorsesine çarptı

    Giresun'un Bulancak ilçesinde, Şerif Yayla yönetimindeki 28 EH 292 plakalı otomobil,  önünde seyir halinde olan TE 905 MO yabancı plakalı tırın dorsesine çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sonra yol kenarındaki bir evin giriş kapısına çarparak durabildi.

    1 YARALI

    Kazada hafif yaralanan sürücü Yayla, sağlık ekipleri tarafından Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kaza anı ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Giresun'da, otomobil tırın dorsesine çarptı ViDEO

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