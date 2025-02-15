Giresun'da otomobl buzlanan yoldan çıkarak dereye uçtu

Giresun'un Dereli-Giresun kara yolunda önceki gün yaşanan kazada, Mehmet Çakır idaresindeki otomobil, buzlanma nedeniyle kaydı.
Bunun üzerine otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı.
DEREYE UÇTU
Otomobil, yaklaşık 20 metreden dereye yuvarlandı.
Derede ters dönen araçtaki sürücü ile Eşref A., Mehmet ve eşi Gülzade K. yaralandı.
ARAÇTA MAHSUR KALDILAR
Araçta mahsur kalanlar, dereye atlayan vatandaşlar tarafından iş makinesinin de kullanıldığı çalışmayla kurtarıldı.
Yaralılar, ihbarla çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Diğer yandan kurtarma anları, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Görüntülerde; derede ters dönen otomobilin ön kısmına bağlanan halatın, iş makinesiyle havaya kaldırıp, araç altında sıkışanların vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anlar yer aldı.
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