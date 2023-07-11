Giresun'da sağanak sonrası fabrikada göçük! İşçi kurtarılmaya çalışılıyor Bir su fabrikasının depo bölümünün sağanak sonrası meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 46 yaşındaki işçi Şinasi Özdemir’i arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

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İHA

Türkiye, temmuz ayında sel felaketi ile mücadele ediyor.

2 gün önce başlayan şiddetli yağışlar, Bartın, Ordu, Zonguldak ve Giresun'da olumsuzluklara yol açtı.

Şiddetini artıran yağışlar kentlere zarar verirken Giresun'daki bir fabrikada göçük de meydana geldi.

İşçiler toprak altında kaldı

İlçenin Üçtepe beldesinde dün akşam saatlerinde şiddetli yağış sonrası bir su dolum fabrikasının depo bölümünde meydana gelen çökme sonucu 3 işçi toprak altında kaldı.

Olay yerine giden AFAD, AKUT, Giresun Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile jandarmanın müdahalesi sonucu toprak altında Ali C. ile Şenol K. kurtarılırken, Şinasi Özdemir’in ise kurtarılması için yaklaşık 12 saattir çalışmaların devam ettiği belirtildi.

"3 kişi enkaz altında kalmış olup, 2 kişi enkaz altından çıkarılmıştır"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: