Giresun’da şap karantinası

Giresun’un Alucra ilçesinde, Kelkit Vadisi çevresindeki bölgelerde etkili olan ve çift tırnaklı hayvanlarda yüksek bulaşıcılığa sahip şap hastalığı tespit edildi. İlk vakalar Konaklı ve Yükselen köylerinde görüldü.

KARANTİNA VE GÖZETİM BÖLGELERİ BELİRLENDİ

Alucra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu bölgelerin koruma bölgesi ilan edildiği bildirildi:

Konaklı, Yükselen, Subaşı, Gökçebel, Kavaklıdere, Beylerce ve Kaledibi köyleri

KEMALLI MAHALLESİ

Diğer bölgeler ise gözetim bölgesi olarak karantinaya alındı:

Demirözü, Aydınyayla, Armutlu, Boyluca, Akçiçek ve İğdecik köyleri

BABAPINAR VE KARAAĞAÇ MAHALLELERİ

Karantina kapsamında bu alanlarda hayvan hareketleri, pazar faaliyetleri ve nakiller ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

AŞILAMA HIZLA SÜRÜYOR

İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, ilçedeki hayvanların yüzde 60’tan fazlasının aşılandığını ve aşılama işlemlerinin hızlıca tamamlanması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Üreticilere, hayvanlarda ağızda yara, salya akıntısı, topallık gibi belirtiler görüldüğünde derhal müdürlüğe bilgi vermeleri uyarısı yapıldı.

YETKİLİLER UYARDI

Alucra İlçe Tarım yetkilileri, karantina tedbirlerine uyulmasının hastalığın yayılmasını engellemede kritik rol oynadığını belirtti. Hayvan sahiplerinin hayvanlarını ahırda tutması ve dışarıya çıkarmaması, şap hastalığının baskılanması açısından önem taşıyor. İlçe yetkilileri, bölgedeki durumu yakından takip etmeye devam ediyor.