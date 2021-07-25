Giresun’un Dereli ilçesi binlerce turist tarafından ziyaret edildi

Kurban Bayramı tatilinde binlerce turist, Dereli ilçesini ziyaret etti. Oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Giresun’un yeşili ve doğal güzellikleri ile meşhur Dereli ilçesi, Kurban Bayramı’nda turistlerin uğrak yeri oldu.

Tabiat parkları, Mavigöl ve yayları ile öne çıkan ilçe, kademeli normalleşmeyle birlikte şehir dışından binlerce turist çekti.

Turistler doğada keyifli vakit geçirme imkanı sunan Dereli’yi Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, ‘yaylalar diyarı’ olarak isimlendirdi.

Şenlikoğlu, mavi suları ve yeşil çevresi ile dikkat çeken Mavigöl ve yaylaların etkisi ile yörede turizmin hareketlendiğini ifade etti.

“İNSANLAR AKIN AKIN DERELİ’YE GELDİ”

Son yıllardaki en yoğun 9 günlük bayram tatilini yaşadıklarını vurgulayan Şenlikoğlu, "İnsanlar akın akın Dereli'ye geldi. Yaylalar, tabiat parkları ve Mavigöl, ziyaretçilerle dolup taştı. Uzun zaman sonra yörede bu kadar yoğun kalabalık topluluklarını ağırladık." dedi.

YÜZDE 100 DOLULUK ORANI YAKALANDI

Şenlikoğlu, otel ve konaklama merkezlerinde yüzde 100 doluluk oranının yakalandığına dikkat çekti.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ

Turizmde yaşanan bu hareketliliğin, bölge esnafının yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Şenlikoğlu, Kurban Bayramı ile başlayan turizm hareketliliğinin yaz dönemi boyunca devam etmesini beklediklerini ifade etti.