Göçmenleri Yunanistan diye Marmaris'te bir koya bıraktılar

Güvenlik güçlerinin yasa dışı göçle mücadelesi sürüyor.
Bir şakilde yurda yasa dışı yollarla giren göçmenler Yunanistan'a geçmek için organizatör kaçakçılarla anlaşıyor.
Yine bir grup göçmen kaçakçılarla anlaştı.
Yunanistan diye Marmaris'e bırakıldılar
Göçmen kaçakçıları tarafından Marmaris’ten Yunanistan adalarına deniz yolu ile yasa dışı yollardan gitmek için hareket eden deniz aracındaki 14 kişi Yunanistan diye Marmaris Armella koyunda indirilerek terk edildiler.
Mahsur kalınca yardım istediler
Düzensiz göçmenler karadan ulaşımın bulunmadığı koyda mahsur kalınca yardım talebinde bulundular.
Sahil Güvenlik ekipleri bot ve dalış timi ile koyda mahsur kalan 14 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula eri Gönderme Merkezine teslim edildi.