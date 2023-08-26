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Göçmenleri Yunanistan diye Marmaris'te bir koya bıraktılar Abone Olun

Göçmenleri Yunanistan diye Marmaris'te bir koya bıraktılar Yunanistan diye Marmaris ilçesinde Armella koyuna bırakılan 14 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA Güvenlik güçlerinin yasa dışı göçle mücadelesi sürüyor. Bir şakilde yurda yasa dışı yollarla giren göçmenler Yunanistan'a geçmek için organizatör kaçakçılarla anlaşıyor. Yine bir grup göçmen kaçakçılarla anlaştı. Yunanistan diye Marmaris'e bırakıldılar Göçmen kaçakçıları tarafından Marmaris’ten Yunanistan adalarına deniz yolu ile yasa dışı yollardan gitmek için hareket eden deniz aracındaki 14 kişi Yunanistan diye Marmaris Armella koyunda indirilerek terk edildiler. Mahsur kalınca yardım istediler Düzensiz göçmenler karadan ulaşımın bulunmadığı koyda mahsur kalınca yardım talebinde bulundular. Sahil Güvenlik ekipleri bot ve dalış timi ile koyda mahsur kalan 14 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula eri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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