Gökhan Çıra’dan ceza kesilen lüks aracı ile ilgili açıklama

Yolu kapatıp milyonluk araçlarla yarış yapan 3 maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Sürücülere ceza kesilirken, lüks araçlardan birinin sahibi Gökhan Çıra’dan açıklama geldi.

Dün öğle saatlerinde Hasdal-Göktürk yolu İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 1'i cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu.

Sürücüler araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapattı, yarış startı verdi.

Yoldaki araçlara makas atarak ilerleyen araçlardan üstü açık olanın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak, tepki gösterdi.

Araçlar daha sonra gözden kayboldu.

O SÜRÜCÜLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Görüntülerin sosyal medya üzerinden yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, o sürücüleri tek tek tespit etti.

Ekipler, sürücülerin 34 GKH 25 plakalı gri renkli araç sürücüsünün Umutcan T., 34 LMB 01 plakalı yeşil renkli araç sürücüsünün Sultan Ömer A., 34 GC 0007 plakalı siyah renkli araç sürücüsünün ise Mükremin S. isimli şahıs olduğunu belirledi.

İstanbul'da otoyolu kapatan magandalar kamerada VİDEO

YARIŞÇILAR YAKALANDI

34 GKH 25 plakalı araç sürücüsü Umutcan T.'ye "makas atmak, saygısızca araç kullanmak, şerit izleme ihlali”nden toplam bin 797 lira idari para cezası uygulandı.

34 LMB 01 plakalı araç sürücüsü Sultan Ömer A.'ya “makas atmak, yönelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak, teknik değişiklik-renk, saygısızca araç kullanmak, şerit izleme ihlali” maddelerinden toplam 2 bin 806 lira idari para cezası uygulandı.

MİLYONLUK ARAÇLARA 5 BİN 375 LİRA CEZA

34 GC 0007 plakalı araç sürücüsü Mükremin S.’ye “şerit izleme ihlali, sürekli sol şerit ihlali, saygısızca araç kullanmak” suçlarından toplam 772 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücülere toplamda 5 bin 375 lira idari para cezası kesildi.

GÖKHAN ÇIRA: ARACIMI SIKIŞTIRMIŞLAR

Yeşil renkteki Lamborghini’nin sahibi ise sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra çıktı.

Görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını, yarışın yapıldığı saatlerde uçakta olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan Çıra, şunları söyledi:

“8.11.2021 tarihinde THY’nın TK 763 sefer sayılı uçağı ile Dubai’den Türkiye’ye döndüm. Şahsıma ait araçla İstanbul Havalimanı’na beni karşılamaya gelen arkadaşlarım yolda bazı kişilerin tacizine uğramış ve maalesef sosyal medya paylaşımlarım nedeniyle aracımı tanıyan bu kişilerin otoyolda sıkıştırması neticesi zor anlar yaşamışlardır. Ben uçaktan indikten sonra olaylara vakıf olduysam da konuyu geri dönük takip etmedik. Medyaya yansıyan hali yaşananları tamamen tersinden anlatmakla beraber ben zaten hiçbir şekilde dahil değilim, zira belirtilen saatlerde uçaktayım. Bu tür manipülatif ve yanlı haberlere itibar edilmemesini siz değerli kamuoyundan rica ediyorum.”