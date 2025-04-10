Göksu Deltası’ndaki sazlık yangını söndürüldü

DHA
Mersin'in Silifke ilçesindeki, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerinde yer alan Göksu Deltası Kuş Cenneti’nde, dün akşam saatlerinde yangın çıktı.
Kum Mahallesi sınırları içerisindeki sazlıkta çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Arazinin bataklık olması nedeniyle müdahalede zorlanılırken, alevlerin çevreye yayılmaması için önlem alındı.
Ekipler, yangını saat 00.00 sıralarında kontrol altına aldı.
EKİPLERİN ÇALIŞMASI SABAH SAATLERİNE KADAR SÜRDÜ
Ekiplerin soğutma çalışması sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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