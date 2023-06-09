Gölcük'te oto yıkamacıyı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan tartışmada Abdurrahim Bozboğa’yı baçkalayar öldüren Alparslan Uzun tutuklandı, olay sırasında yanında bulunan 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Kocaeli'deki cinayette bir kişi tutuklandı.

7 Haziran'da saat 02.00 sıralarında Gölcük Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'ndeki bir oto yıkama dükkanında meydana gelen olada, Abdurrahim Bozboğa ile husumetli olduğu öğrenilen Alparslan Uzun arasında iş yerinde tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Alparslan U. Abdurrahim Bozboğa’yı göğsünden bıçaklayarak kaçtı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bozboğa’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayın ardından iş yerinde incelemelerde bulundu.

Bozboğa’nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Alparslan Uzun ve yanındaki U.S, S.Y, Ö.S, ve Y.E.’yi gözaltına aldı.

Polis merkezine götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 5 kişiden Alparslan Uzun tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.