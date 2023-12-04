Görüş mesafesi düştü! 43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Sis nedeniyle kara yolundaki görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

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İHA

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor...

Soğuk havayla birlikte etkili olan sis ise 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, sürücülere kabusu yaşatıyor.

Gece saatlerinde etkili olan ve gün ağarınca etkisini artıran sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi de düştü.

Sisin görüş mesafesini azaltması sebebiyle sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

"Aşırı hız yapmayın" uyarısı geldi

Yoğun sis, Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda görüş mesafesini yer yer 25 metreye kadar düşürdü.

Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda görev alan İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de sürücülere takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Şehir merkezinde de etkili olan sis, bir süre sonra dağıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)