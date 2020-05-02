Gözaltına alınan İngiliz polise tükürdü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sıkı sosyal izolasyon kuralları uygulanan İngiltere’de sabıkalı kişinin yüzüne tükürdüğü polis memuru, gözyaşlarına boğuldu.

İngiltere’nin West Midlands bölgesinde 41 yaşındaki Temisan Oritsejafor’un, komşusu Alison Osborne'a saldırması üzerine olay yerine gelen polis memurları, Oritsejafor’u gözaltına almak istedi.

Polis, yaşanan kısa arbedenin ardından saldırganı gözaltına almak için mesai arkadaşından yardım istedi.

POLİS MEMURU AĞLADI

O sırada Oritsejafor, kendisini yerden kaldırmak isteyen polis memuru Annie Napier’ın, yüzüne tükürdü. Gözyaşlarını tutamayan polis memuru Annie Napier’ın, "Gözüme tükürdü, ben iyiyim. Sadece koronavirüs olmaktan endişeleniyorum." dedi.

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Daha önceden de sabıkası bulunan ve tutuklanarak mahkemeye çıkarılan Oritsejafor , Warwick Crown Court'taki acil durum işçilerine saldırdığını da itiraf etti. Oritsejafor’un ne kadar hapis cezası alacağı bilinmiyor.

MAHKEMELER BU SALDIRILARI CİDDİYE ALIYOR

Duruşmadan sonra konuşan davacı polis memuru Napier, “Cephe görevlileri olarak, kendimizi potansiyel tehlikeye attığımızı biliyoruz, ancak artık koronavirüs enfeksiyonu riskiyle karşı karşıyayız ve bu da ailelerimizi riske sokuyor. Mahkemeler bu saldırıları çok ciddiye alıyor.” dedi.