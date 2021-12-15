Yaşadığı korkunç kazada sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül, kaldırıldığı hastanede tedavisini tamamladı. Ünlü şarkıcının parmaklarında kırık olduğu belirlendi.

Balıkesir'in Susurluk mevkisinde yaşanan kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül'ün, kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlandı.

PARMAKLARINDA KIRIK VAR

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nden taburcu olan Ergül'ün genel durumunun iyi olduğu, yalnızca parmaklarında kırıkların bulunduğu belirlendi.

Doktorlar tarafından da muayene edilen Ergül, taburcu işlemlerinin ardından hastaneden ayrıldı.

Gülçin Ergül taburcu edildi VİDEO



İZMİR'E DÖNDÜ

Önce İzmir'deki evine gidecek olan Ergül'ün, tedavisine de yine İzmir'de devam edeceği belirtildi.