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    Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı toprağa verildi

    Balıkesir'de kayganlaşan yolun neden olduğu kazada yaşamını yitiren Erdal Şeyda Lafçı, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 14:51
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 15:59
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    Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı toprağa verildi

    Balıkesir'ın Susurluk bölgesinde kayganlaşan yol nedeniyle yaşanan kazada, Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül (36) yaralanırken erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı (53) yaşamını yitirdi.

    Lafçı idaresindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, aynı şeritte giden tıra çarptı. Kaza sonucunda ise otomobil demir yığınına dönüştü.

    İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

    Sıkıştığı araçta hayatını kaybeden Lafçı'nın cenazesi, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

    Öğle namazının ardından Narlıdere Şehitlik Camii'nde kılınan cenaze namazına Lafçı’nın ailesi, sevenleri ve iş arkadaşları katıldı.

    Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı toprağa verildi VİDEO

    GÜLÇİN ERGÜL CENAZEYE KATILAMADI

    Kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül ise tedavisi devam ettiği için cenazeye katılamadı.

    Lafçı’nın cenazesi, kılınan namazın ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığına defnedildi.

    İREM DERİCİ ÇELENK YOLLADI

    Cenazeye birçok çelenk gönderilirken, sanat dünyasından sadece şarkıcı İrem Derici’nin çelenk yollaması dikkat çekti.

    Gülçin Ergül ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı toprağa verildi #1

    Gülçin Ergül ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı toprağa verildi #2

    Gülçin Ergül ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı toprağa verildi #3

    Gülçin Ergül ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı toprağa verildi #4

    Gülçin Ergül ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı toprağa verildi #5

    Gülçin Ergül ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı toprağa verildi #6

    Gülçin Ergül ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı toprağa verildi #7

    Gülçin Ergül ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı toprağa verildi #8

    Gülçin Ergül ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı toprağa verildi #9

    Gülçin Ergül ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı toprağa verildi #10

    Gülçin Ergül ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı toprağa verildi #11

    Gülçin Ergül ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı toprağa verildi #1

    Gülçin Ergül ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı toprağa verildi #13

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