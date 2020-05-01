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    Gümrük ekiplerinden İzmir ve Edirne'de operasyon

    Gümrük Muhafaza ekipleri, İzmir'de 15 ton 117 litre etil alkol, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda ise 5 bin 230 tıbbi maske ve koruyucu siperlik ele geçirdi.
    • DHA
    • 01.05.2020 - 13:42
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    Gümrük ekiplerinden İzmir ve Edirne'de operasyon

    Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, ihbar üzerine İzmir'de faaliyet gösteren firma tarafından tıbbi kullanım amaçlı etil alkollerin 5 litrelik bidonlara doldurulup, piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

    Bunun üzerine Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti.

    PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON LİRA

    2 adrese yapılan operasyonda, yasa dışı olarak üretilerek, piyasaya sürülmeye hazır hale getirilen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 15 bin 117 litre etil alkol ile bu ürünün ambalajlanmasında kullanılan 5 litrelik bidonlar ve sahte etiketler ele geçirildi.

    5 BİN 230 TIBBİ MASKE VE KORUYUCU

    Öte yandan Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise yurt dışına çıkmak üzere gümrük kapısına gelen sürücü, riskli görülünce Türk plakalı minibüsle x-Ray tarama cihazına sevk edildi. Araçta yapılan aramada, ihracı Sağlık Bakanlığı'nın ön iznine tabi olduğu halde herhangi bir izin belgesi bulunmayan 5 bin 230 adet tıbbi maske ve koruyucu siperlik ele geçirildi.

    Her iki olayla ilgili şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

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