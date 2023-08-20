Gümüşhane'de ağaca uygun inşa edilen ev Yaylada tadilatını yapıp genişlettiği evin bitişiğindeki asırlık ardıç ağacını kesmeye kıyamayan Osman Nuri Kaba, evini ağacı içine alacak şekilde inşa etti

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Deprem ülkesi olarak Türkiye'de, görenlerin kafasında soru işareti bırakacak garip bir tadilat örneği gerçekleşti.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Gözeler köyünde inşaat ustası olan 73 yaşındaki Osman Nuri Kabal, emeklik sonrası yaşamak istediği yayla evinde tadilat yaptı.

Ağacı kesmeyim evi ağaca göre yaptı

Kabal evi genişletmek isteyince yan taraftaki baba yadigarı 100 yıllık ardıç ağacı, duvarın olduğu noktada kaldı. Bunun üzerine Osman Nuri Kabal, duvar içinde, ağacın gövdesi için alan bıraktı, çatıda da boşluk açtı.

"Bu ağaç artık bir anı"

Taş duvarı oyup, çatıyı delen Kabal, "Gurbet hayatımı bitirip, emekli olarak köyüme döndüm. Babamızdan kalan evi tekrar imar ettim. İmarı yaparken de özellikle de bu ağaca herhangi bir zarar vermedim, ağacı korudum. Babamızdan gelen doğa sevgimizi, hep devam ettirdik.

Kardeşim 58 yıl önce vefat etti; onunla bu ağaç altında oynardık. Bu ağaç artık bir anı; ben yaşadıkça ağaç da yerinde duracak. Ağaca her baktığımda kardeşimi görüyor gibi hissediyorum. O vesileyle buraya geliyorum, ağacın bakımlarını yapıyorum" dedi.